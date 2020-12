Inter denkt aan voormalig Italiaans international Graziano Pellè als stand-in voor Lukaku

Graziano Pellè is momenteel transfervrij, nadat zijn contract bij het Chinese Shandong Luneng is afgelopen. Volgens La Gazzetta dello Sport kan de 35-jarige spits momenteel van veel interesse genieten in de Serie A.

Veel gegadigen voor de voormalige Italiaanse international. Benevento en Fiorentina willen de transfervrije Pellè graag binnenhalen, maar Internazionale is de meest opvallende geïnteresseerde die door de Italiaanse sportkrant wordt genoemd.

Internazionale wil in januari graag een stand-in voor Lautaro Martínez en onze landgenoot Romelu Lukaku. Dus kwamen ze uit bij Pellè. Het contract van de Italiaanse spits bij Shandong Luneng loopt op 31 december af en daarna kan hij in principe transfervrij van club wisselen. Trainer Antonio Conte kent Pellè nog van hun gezamenlijke tijd bij de Italiaanse nationale ploeg. In de periode dat de spits tussen 2014 en 2016 twintig interlands voor Italië speelde, was Conte het grootste gedeelte bondscoach.

De ploeg van Big Rom is niet de enige geïnteresseerde. Fiorentina en Benevento, respectievelijk de nummers veertien en tien van de ranglijst, hebben volgens La Gazzetta dello Sport ook al geïnformeerd bij Pellè. Bij die clubs lijkt hij te kunnen rekenen op meer speeltijd, aangezien het de bedoeling is dat hij bij Inter als stand-in zal moeten gaan fungeren. Naast Lukaku en Martínez beschikt Conte met Andrea Pinamonti over een derde spits, maar die is momenteel out met een blessure.

Feyenoord zou ook een poging gedaan hebben om Pellè terug te halen naar Rotterdam. Maar de Italiaan was volgens De Telegraaf te kostelijk, waardoor Feyenoord nu Lucas Pratto van River Plate gaat huren. Mocht Pellè kiezen voor een van de mogelijkheden in de Serie A, keert hij na acht jaar terug in de Serie A. Pellè speelde in Italië voor Lecce, Catania, Crotone, Cesena, Parma en Sampdoria, alvorens hij in 2012 door Feyenoord opgepikt werd. Tussendoor was hij overigens nog even actief bij AZ. Via Feyenoord en Southampton kwam hij in de zomer van 2016 in China terecht, waar hij ruim vier jaar doorbracht.