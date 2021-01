Wordt dit de transfer van 2021? 'Real Madrid wil door Hazard te ruilen deze speler halen'

Eden Hazard is sinds kort opnieuw basisspeler bij Real Madrid, maar de Rode Duivel heeft sinds zijn terugkeer eind december nog niet weten scoren voor Real. Her en der klinkt er felle kritiek op Hazard en daar zou Real nu een oplossing voor aan het bedenken zijn.

Want voor een speler van meer dan 100 miljoen euro heeft Real Madrid nog niet veel plezier beleefd aan Hazard. Gehaald als grote vervanger van Ronaldo, maar heel vaak geblesseerd.

Al nuanceerde Zidane wel de mindere prestatie van Hazard in de Supercopa deze week. "Hij heeft nog wat meer vertrouwen nodig. Een eerste goal kan wonderen doen", denkt hij.

Toch zouden ze in Madrid overwegen om Hazard weg te doen. Want ondertussen begint de tijd te dringen om Kylian Mbappe weg te kapen bij Paris Saint-Germain. Real zou onder de vraagprijs blijven van PSG en dus zouden ze in de Spaanse hoofdstad een ruil willen voorstellen: Eden Hazard voor Kylian Mbappe. Mogelijk met een bijpassing van nog enkele (tientallen) miljoenen.