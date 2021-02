Martínez sluit Barça-hoofdstuk af: "Heeft mij van gedachten doen veranderen"

Lautaro Martínez blijft bij Inter ook na aankomende zomer trouw. De 23-jarige Argentijn stelt dat zijn coach Antonio Conte hem van gedachten heeft doen veranderen.

In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport vertelt de kleine aanvaller dat zijn hart bij Inter ligt. "Ja, ik ga mijn contract openbreken en verlengen: mij toekomst ligt hier, ik wil nog een lange tijd in Milaan blijven." Martínez geeft in het uitgebreide interview aan dat zijn trainer een grote rol heeft gespeeld in de verandering van zijn gedachtegang.

De talentvolle Argentijn werd meerdere malen gelinkt aan een overstap naar Barcelona, maar de Italiaanse oefenmeester heeft Martínez ervan overtuigd om in Milaan te blijven. "Conte heeft mij van gedachten doen veranderen. Als we de Scudetto winnen, zal ik deze tatoeëren. Ik wil met Inter naar de top van Europa."

Martínez erkent dat Barcelona naar hem informeerde, maar heeft het inmiddels achter zich gelaten. "Ja, Barcelona wilde mij een jaar geleden hebben. Maar ik heb tegen mijn trainer gezegd: 'Maak je geen zorgen, ik ben gefocust op de plannen van Inter.' Voor mij is Barcelona nu alleen nog maar verleden tijd, ik blijf bij Inter."

De vinnige Argentijn is dit seizoen al goed voor 15 doelpunten in 33 wedstrijden voor Inter in alle competities. Onze landgenoot en zijn spitsbroeder Lukaku doet het nog beter met 23 doelpunten in 30 wedstrijden. Een dodelijk duo dus vooraan bij Inter dat op titeljacht is.