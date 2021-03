Tuchel haalt uit naar Timo Werner: "Begrijp je het niet?"

Chelsea speelde dinsdagavond tegen Everton. De 25-jarige spits Timo Werner kreeg van coach Thomas Techel stevige kritiek te horen.

Doordat er geen toeschouwers in het stadion zijn waren de opmerkingen heel goed te horen. “Timo, hoe lang blijf je nog aan de linkerkant staan?”, riep Tuchel. “Je hoort op rechts, maar je staat nu al een kwartier op links. Begrijp je het niet?”

Tuchel haalde Werner uiteindelijk kort voor het einde van de wedstrijd nog van het veld. Werner kwam vorige zomer voor 50 miljoen euro over van RB Leipzig en scoorde 10 keer in 37 matchen.

