Axel Witsel kijkt uit naar volgend seizoen bij Dortmund: "Voetballen belangrijker dan contract"

Wanneer Axel Witsel opnieuw zal kunnen voetballen, is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Hij kijkt uit naar volgend seizoen, want dan loopt zijn contract af.

Het contract van Axel Witsel loopt in 2022 af bij Borussia Dortmund. "De situatie is niet gemakkelijk," zei Witsel aan het Duitse dagblad Ruhr Nachrichten. "Ik ga het voorseizoen in na een lange periode zonder te spelen. Wat de toekomst zal brengen, kan ik nog niet zeggen. Als ik in Dortmund kan blijven, zou dat geweldig zijn, want ik voel me hier goed bij de club en in de stad. Maar ik heb nog wat tijd om na te denken over de contractkwestie. Terugkomen op het veld is veel belangrijker."

Een punt achter zijn carrière zetten kwam door de blessure niet aan de orde, ook al weet hij dat hij niet meer voor jaren zal voetballen. "Op geen enkel moment heb ik eraan gedacht om op te geven. Ik was altijd positief. Mijn gedachten waren en zijn nog steeds om terug te keren naar mijn beste niveau. Ik heb deze blessure liever nu gehad, op mijn 32e, dan op mijn 20e. Want als jonge speler maak je je misschien zorgen en denk je aan de toekomst van je carrière. Ik heb zeker geen tien jaar meer in het profvoetbal, maar ik wil nog minstens twee of drie jaar spelen. En ik weet dat ik het kan."