La Gazetta Dello Sport weet waar de toekomst van Romelu Lukaku ligt

Voor het tweede seizoen op rij is er geen houden aan Romelu Lukaku in de Serie A. Met 18 goals en 7 assists is onze landgenoot opnieuw één van de absolute smaakmakers in de Italiaanse competitie.

De Rode Duivel komt zo opnieuw in het vizier van enkele Europese topclubs. Door zijn prestaties, maar ook door de financiële moeilijkheden waarmee de club uit Milaan kampt. Het Manchester City van Pep Guardiola werd al genoemd als de toekomstige werkgever van 'Big Rom'. Als we La Gazetta Dello Sport, toch de bekendste en meest gelezen sportkrant van Italië, mogen geloven komt daar helemaal niks van in huis. "Nee aan Pep”, kopt de Italiaanse krant dan ook. Lukaku ziet voorlopig geen heil in een nieuw avontuur. Hij voelt zich als een vis in het water in Milaan. Er is een klik met coach Antonio Conte en spitsbroeder Lautaro Martinez.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Torino - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (14/03).