Manchester United haalt het van West Ham United en springt opnieuw naar de tweede plaats in het klassement

Manchester United heeft een goede zaak gedaan in de Premier League. De Engelse topclub haalde het deze avond met 1-0 van West Ham United en daardoor springen ze opnieuw over Leicester City naar de tweede plaats in het klassement.

Manchester United was duidelijk de betere ploeg deze avond, maar in de eerste helft wilde de bal er niet in. Eerst kopte Rashford een enorme kans naast en even later had Fabianski een geweldige reflex in huis op het schot van Greenwood.

In de tweede helft lukte het dan toch voor Manchester United. Een hoekschop van Bruno Fernandes werd door Dawson in zijn eigen doel gekopt. Even later kwam Manchester United nog dicht bij de 2-0, maar Greenwood trapte tegen de paal. 1-0 werd dus de eindstand.

Door deze overwinning springt Manchester United opnieuw over Leicester City naar de tweede plaats in het klassement. West Ham had over Chelsea naar de vierde plaats kunnen springen, maar ze blijven voorlopig de nummer vijf in de Premier League.