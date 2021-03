WK-kwalificatie zonder Lukaku én Hazard: "Jammer dat net die matchen eerst geprogrammeerd staan"

Eind maart spelen de Rode Duivels de eerste drie kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar. Grote vraag is wie Romelu Lukaku in de spits moet vervangen.

Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Dat zijn de wedstrijden die de Rode Duivels voor de kiezen krijgen. "Wales en Tsjechië zijn toch geen simpele wedstrijden om mee te beginnen", zegt Eddy Snelders aan Sporza. "Het is jammer dat net die matchen eerst geprogrammeerd staan. Want misschien kan Lukaku wel nog later aansluiten? Als die mogelijkheid bestaat, zou ik hem zeker nog integreren."

Zo’n zekerheid voorin die wegvalt, dat los je natuurlijk niet zomaar op. "We weten allemaal dat het makkelijker is om een resultaat te halen als Romelu erbij is. Zijn impact is redelijk groot, dus het scorend vermogen zal zeker naar beneden gaan als hij afwezig is. Bovendien verkeert hij ook in topvorm bij Inter."

Zeker met ook Eden Hazard er niet bij. “Voorin wordt het wel wat zoeken naar een evenwicht, want dat zijn al twee scharnierspelers die ontbreken. Wales maakt het België altijd lastig en in Tsjechië spelen is ook niet altijd leuk. Zonder Lukaku en Hazard zal het toch een stuk moeilijker worden om te winnen."

Wie lijkt er de geknipte figuur om Lukaku te vervangen? “Dat zal toch tussen Batshuyai en Benteke gaan, dat zijn de logische namen. Batshuayi doet het wel altijd goed bij de Rode Duivels en scoort makkelijk, maar hij heeft wel heel weinig matchritme. Mogelijk zal de bondscoach beslissen op basis van wat hij ziet op de trainingen", besluit Snelders.