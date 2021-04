🎥 Napoli klimt op naar de vierde plaats na doelpunt ex-Charleroi aanvaller

Napoli, met Dries Mertens als invaller, heeft gewonnen op het veld van Sampdoria. Door deze driepunter springen ze over Atalanta naar de vierde plek in de Serie A.

Napoli moest vandaag spelen op het veld van Sampdoria, de tiende uit de stand. Bij winst zouden ze over Atalanta naar de vierde plaats springen in het klassement. Dat hadden de jongens van Gennaro Gattuso dan ook goed begrepen. Met Dries Mertens op de bank begon de wedstrijd vrij moeizaam voor Napoli, tot Fabián Ruiz de Zuid-Italianen in minuut 35 op voorsprong zette.

De wedstrijd bleef spannend tot in minuut 87. Op aangeven van Dries Mertens trapte Victor Osimhen (ex-Charleroi) Napoli toen op een 0-2 voorsprong. Het was al het vijfde doelpunt voor Osimhen dit seizoen in het shirt van de Napolitanen. De voormalige spits van Charleroi was lange tijd uit met een schouderblessure.