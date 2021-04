Laatste kans op prijs voor Tottenham weg, een beeld zegt meer dan duizend woorden...

Heeft Tottenham gisteren zijn laatste kans gemist op Europees voetbal? De kans is groot. The Spurs liggen sinds gisteren uit elke Engelse beker en Europees is het verhaal ook al gedaan. De enige hoop voor Alderweireld en co is de Premier League, waar de ploeg uit Londen ook niet heel goed staat...

Gisteren verloor Tottenham in de Carabao Cup tegen Manchester City, een pijnlijke nederlaag voor de mannen in het wit. De Carabao Cup was de laatste kans voor de Londense ploeg om een prijs te winnen dit seizoen, ook Europees voetbal komt voor volgend seizoen nu in gevaar. De tweede wedstrijd van Ryan Mason was meteen een bekerfinale, een levensbelangrijke ook. De laatste kans om een prijs te winnen, en misschien ook Europees voetbal te spelen volgend jaar, is Tottenham door de vingers geglipt, en dat deed pijn voor de spelers. Dat het pijn deed was ook te zien op foto’s die ESPN deelde op hun twitteraccount. Een beeld zegt meer dan duizend woorden… These pictures of Son Heung-min are heartbreaking 💔 pic.twitter.com/FtjCXSYlhC — ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2021