De keuzes van Martinez: opent EK-selectie van 26 man de poorten voor witte merels en hoe gaat het nog met hen?

Volgende week maakt Roberto Martinez zijn EK-selectie bekend. Daar mogen door de nieuwe UEFA-reglementen liefst 26 namen opstaan. Opent dat de poorten voor een aantal nieuwkomers en hoe zit het nog met enkele witte merels waar een tijdje terug sprake over was?

Weet u nog, toen in maart 2021 plots twee bizarre namen werden geopperd in de aanloop naar de WK-kwalicatieduels van de Rode Duivels? Er werd gedacht aan Pascal Struijk van Leeds United en Adrien Truffert van Rennes.

Beiden hebben ook andere paspoorten en kunnen ook uitkomen voor respectievelijk Nederland en Frankrijk, maar werden dus ook genoemd als mogelijke speler in de selecties van Roberto Martinez. Nu de EK-selectie van 23 naar 26 namen is gegaan, opent dat mogelijk opnieuw perspectieven.

© photonews

Temeer de spoeling achterin toch nog steeds vrij dun blijft bij de Rode Duivels, zeker als een aantal toppers geblesseerd zouden uitvallen. Of nieuwkomers inpassen richting een groot toernooi een goede zaak is? Dat laten we graag in het midden.

Maar hoe gaat het nog met de witte merels in kwestie? Adrien Truffert liet een uitstekende indruk na op het EK U21 met de Franse nationale ploeg en dat kwam hem ook op interesse van een aantal grote ploegen uit Europa te staan.

Truffert sukkelt momenteel wat met de adductoren en kon de laatste twee wedstrijden niet meespelen bij Rennes (1 op 6), de weken voordien was hij in bloedvorm én zijn team ook met heel veel zeges. De 19-jarige Luikenaar was niet uit de basiself weg te denken, de linksachter kwam ook al tot een doelpunt en vier assists.

Struijk dan? Die blijft ook de basisplaatsen aan elkaar rijgen in de middenmoot van de Engelse Premier League. Hij verzamelde al 1919 speelminuten op het hoogste niveau in Engeland en miste sinds 20 december nog maar amper twee wedstrijden.