FC Emmen heeft Fortuna Sittard een aanmoedigingspremie aangeboden om zich tegen Willem II van hun beste kant te laten zien

Volgens De Telegraaf heeft Fortuna zich dus ook gemeld bij de KNVB om de zaak verder te onderzoeken. Een overeenkomst tussen twee clubs is volgens artikel 57 in het reglement van de bond verboden en dus zag Fortuna geen andere mogelijkheid dan zich te melden in Zeist en bij de belangenorganisatie voor werkgevers in het betaald voetbal.

Aanmoedigingspremies van derde partijen, zoals sponsoren van club A die club B benaderen, zijn niet tegen de regels. Club A staat daar dan buiten, maar in dit geval heeft Emmen zelf een premie geboden. In het reglement van de KNVB staat echter dat een dergelijke overeenkomst niet mag worden gesloten. Als Fortuna zou winnen in Tilburg, moet immers duidelijk zijn dat zij niet beïnvloed zijn geweest.

Fortuna is in ieder geval niet strafbaar door het aangeven van de benadering vanuit Drenthe, maar ook Emmen lijkt niet gestraft te kunnen worden. Er is geen sprake van een overeenkomst omdat de Limburgers die niet hebben geaccepteerd, maar hebben doorgegeven aan de instanties. Toch zal Emmen hopen dat de club uit Sittard de sportieve plicht doet. Alleen in dat geval kan Willem II nog zestiende worden en de club uit Drenthe de nacompetitie-dans ontspringen.