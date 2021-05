Verdediger van KV Oostende opgenomen in selectie Schotland voor het EK

Jack Hendry kan terugblikken op een sterk seizoen bij KV Oostende. Het is ook de nationale ploeg van Schotland niet ontgaan, want de verdediger zit in de selectie voor het Europees Kampioenschap.

Schotland heeft vandaag haar selectie bekendgemaakt voor het EK. Met sterkhouders al Andy Robertson, Kieran Tierney en Scott McTominay hopen de Schotten enkele mooie resultaten te boeken op het prestigieuze toernooi.

Er zit ook een speler met een Belgische link in de selectie van Schotland, want ook Jack Hendry is van de partij. De verdediger werd dit seizoen door Celtic uitgeleend aan KV Oostende en hij speelde in totaal 27 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists.