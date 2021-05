Open brief van twaalfde man Standard: "Passie, trots en vuur is ver te zoeken in onze club"

Standard verloor gisteren voor de derde keer op rij in de Conference play-offs, dit keer tegen AA Gent. De Rouches staan laatst in play-off 2, en kunnen Europees voetbal op hun buik schrijven. Het zoveelste teleurstellende seizoen voor de Luikenaren, de supporters zijn het stilaan beu...

De fans van Standard Luik zijn het zat dat hun club de laatste seizoenen zo teleurstelt, ze eisen meer resultaat. ‘La Famille des Rouches’ stuurde via Twitter een open brief naar het Standardbestuur. Uit de brief viel op te maken dat de supporters niet tevreden zijn met de huidige gang van zaken.

“Dit seizoen is opnieuw teleurstellend, laatst in play-off 2 en geen Europees voetbal. We moeten tot de conclusie komen dat de waarde van deze club: passie, trots en vuur op dit moment ver te zoeken zijn. We maken ons vooral zorgen om het sportieve beleid: er is gebrek aan stabiliteit en ambitie en geen communicatie naar de fans toe. Wij hopen door middel van deze brief om een constructieve dialoog met jullie te voeren”, aldus de Standardsupporters.