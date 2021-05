Karim Benzema heeft zin in het EK: "Ik kan niet wachten om weer wedstrijden te spelen met deze jongens"

Karim Benzema heeft voor het eerst sinds ruim vijf jaar weer een persconferentie gegeven als speler van het Franse nationale elftal.

"Zenuwachtig? Nee. Ik kan niet wachten om weer wedstrijden te spelen met deze jongens. Deze jongens zijn wereldkampioen geworden en we voelen dat we winnaars zijn. Het niveau is heel hoog. Bij de start trok ik vooral op met Raphaël Varane, maar inmiddels ken ik iedereen en gaat het heel goed", sprak een verheugde Benzema.

De spits van Real Madrid speelde zijn laatste interland voor Frankrijk in 2015, maar bondscoach Deschamps haalde hem toch weer terug voor het aankomende EK. "Als je niet in de selectie zit, ben je natuurlijk teleurgesteld. Ik ben aan mezelf gaan twijfelen en was enorm teleurgesteld dat ik niet aan het EK en WK mee mocht doen. Mentaal en fysiek ben ik aan mezelf blijven werken. Je moet bij je club laten zien wat je kan om weer terug te kunnen keren bij het Franse elftal. Dat heb ik gedaan en het is geweldig om weer terug te zijn. Wie ik de schuld gaf? Als je er niet bij bent, kan je alleen maar jezelf de schuld geven."