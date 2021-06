Jay-Z over Lukaku: "Daarom zal hij altijd als speler en als mens blijven groeien"

Romelu Lukaku zit al een tijdje bij Roc Nation, het managementkantoor van de Amerikaanse rapper Jay-Z. Jay-Z sprak, na het winnen van de landstitel en verkozen te worden tot speler van het jaar in de serie A, lovende woorden over onze landgenoot.

“Hij heeft met mij gepraat over zijn opvoeding”, begint Jay-Z in een interview met La Gazzetta dello Sport. “Hij praatte over zijn moeder en zijn vader en de liefde die ze hem geven, zelfs op de moeilijke momenten in hun leven. Zijn vader heeft het vlammetje aangewakkerd voor het voetbal, hij was zelf prof. Lukaku wordt gedreven door passie, met zulke stevige fundamenten moest hij wel succesvol zijn, dacht ik. En ik had nog gelijk ook”

“Rom is een nieuwsgierige jongen. Hij stelt zich altijd de juiste vragen en doet er alles aan om zichzelf te verbeteren. Op het veld, maar ook privé en zakelijk. Daarom zal hij als speler en als mens blijven groeien. Ik ben niet verrast door de goals en de landstitel bij Inter. Hij heeft altijd een doel voor ogen, en zal er alles aan doen om dat te bereiken”, aldus Jay-Z.