Centrale verdediger gaat Chelsea verlaten voor Italiaanse topclub

Fikayo Tomori heeft een sterk seizoen achter de rug bij AC Milan. Zo speelde hij 26 wedstrijden in alle competities samen. Daarin was de Engelsman goed voor één doelpunt. Tomori heeft de Italiaanse club kunnen overtuigen, want ze gaan hem definitief overnemen van Chelsea.

Volgens Fabrizio Romano zou AC Milan de aankoopoptie van 28,5 miljoen euro lichten voor de jonge verdediger. Volgende week zou het akkoord ook officieel bekendgemaakt worden. Het zou gaan om een contract tot 2026.

Confirmed. AC Milan have just communicated to Chelsea they’re triggering €28.5m clause in order to sign Fikayo Tomori on a permanent deal. The agreement will be completed and announced next week. Contract until June 2026. ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ #CFC #ACMilan https://t.co/8eyqeM0ITd