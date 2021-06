Eindelijk eens positief nieuws over Eden Hazard

Eden Hazard heeft deze week voor veel kopzorgen gezorgd. De bondscoach ontkende het, maar het was wel de bedoeling dat hij vroeger zou aangesloten hebben bij de groepstraining. Maar vrijdag was het dan zover.

Hazard kon een deel van de training meedoen en zal vandaag aansluiten. “Hij heeft vrijdagavond het grootste gedeelte van de training meegedaan”, aldus Martinez. “Gedraaid en gekeerd, alles ging vlot."

Hazard krijgt zondag tegen Kroatië minuten, maar niet van bij het begin. "Hij zal de wedstrijd tegen Kroatië nog niet beginnen maar wel in de slotfase meedoen. Eden voelt zich goed, ook op mentaal vlak. Iedereen kent Eden, hij is relax. Het evolueert allemaal in de goede richting.”