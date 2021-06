Aanvoerder of niet, vertrek toch een optie: poging door zijn club om Rode Duivel uit EK-selectie van de hand te doen

Een groot landentoernooi zorgt telkens ook voor speculatie op de transfermarkt. Bij de Rode Duivels is dat niet anders. Zo zou Dedryck Boyata wel eens kunnen vertrekken bij Hertha Berlijn, al heeft dat weinig tot niets met zijn sportieve prestaties te maken.

Dedryck Boyata heeft nog een jaar een contract bij de ploeg uit de Duitse hoofdstad. Boyata eindigde dit seizoen met Hertha op een veertiende plaats in de Bundesliga. Boyata is er overigens ook aanvoerder. Toch lijkt zijn club aan te sturen op een scheiding.

Door blessures kwam Boyata dit seizoen slechts negentien keer in actie, terwijl hij naar de normen van Hertha wel een hoog loon verdient. Bovendien moet de traditieploeg besparen. Daarom heeft het volgens de Duitse media Boyata op de transferlijst gezet. In de hoop dat een kapitaalkrachtige club aardig wat centen op tafel legt om de verdediger over te nemen.

In afwachting van een eventuele transfer focust Boyata momenteel op het EK, want hij behoort tot de selectie van Roberto Martinez. Boyata stond tussen de lijnen in de oefeninterland tegen Griekenland, maar miste de ontmoeting met Kroatië door een blessure. Zijn EK zou eenwel niet in gevaar komen.