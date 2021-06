Depay en Koeman flirtten openlijk over transfer richting Barcelona

Het geflirt tussen Koeman (Barcelona) en Memphis Depay bereikt stilaan een hoogtepunt.

Officieel is het nieuws nog niet, maar afgelopen weekend maakte Barcelona nog 'een foutje' door een shirt van Memphis Depay in de webshop te plaatsen. Is de transfer rond? Blijkbaar nog niet, want het shirt van de Nederlander ging snel terug offline.

Depay speelde de voorbije seizoen bij Lyon maar de Nederlandse aanvaller met een marktwaarde van 45 miljoen euro is einde contract. Op een persconferentie daags voor het duel van Nederland tegen Oostenrijk, ging Depay in op de vraag of hij naar Barcelona zou trekken.

"Het zal in de toekomst wel duidelijk worden. Ik word al een langere tijd aan Barcelona gelinkt en ja, ik wil wel onder Koeman spelen", klinkt het. Depay speelde bij het Nederlands elftal nog onder Koeman dus kent de werkwijze van de Nederlandse trainer.

En ook Koeman zelf ziet de komst van Depay nog wel zitten. De Nederlandse trainer werd meteen geconfronteerd met de uitspraken van Depay en reageerde ook. "Ik wou hem er in januari al bij en ik kan enkel beamen wat hij gezegt heeft. Het is nog niet getekend, wel bijna", liet hij weten.