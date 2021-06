Einde van een tijdperk: Ramos belegt donderdag persconferentie

De internationale sportpers (die niet naar het EK aan het kijken is) kijkt morgen met beide ogen naar het trainingscomplex van Real Madrid.

Want Sergio Ramos zal donderdag te pers toespreken in een persconferentie. De club liet weten dat ze een donderdag een afscheid gepland hebben voor hun kapitein.

Sergio Ramos streek in 2005 neer in Madrid nadat Real hem voor 27 miljoen euro overnam van FC Sevilla. 16 jaar, 5 Spaanse titels, 4 Champions League-trofeeën later komt er nu dus naar alle waarschijnlijkheid een einde aan een tijdperk in Madrid.

In al die tijd werkte Ramos zich op tot kapitein van Real Madrid en als een van de beste verdedigers ter wereld. Vorig jaar was hij samen met Courtois levensbelangrijk in de titelstrijd voor Real maar dit jaar was de centrale verdediger veel geblesseerd, waardoor bondscoach Luis Enrique hem uit de selecite liet voor het EK.

Ramos zou een aanbieding van Manchester United en PSG al naast zich hebben neergelegd. Sevilla, de club waar hij begon als prof, lijkt de grootste kandidaat om hem in te lijven.