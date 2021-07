'Franse interesse in Genkse EK-ganger, Limburgers beraden zich'

Bij KRC Genk willen ze deze zomer de kern zo goed en kwaad als kan samenhouden. Dat zal niet makkelijk worden uiteraard.

Zo is er nu ook interesse gekomen in de Finse internationale Jere Uronen. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden.

Laatste jaar contract

Brest is zich komen aandienen bij de Limburgers met een concreet bod, waarover de Limburgers zich nu aan het beraden zijn.

De linksachter is al sinds 2016 onder contract bij KRC Genk, maar gaat nu wel zijn laatste contractjaar in de Luminus Arena in.