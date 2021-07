'Verhoogd bod op Genkse EK-ganger, onderhandelingen volop bezig'

Bij KRC Genk willen ze deze zomer de kern zo goed en kwaad als kan samenhouden. Dat zal niet makkelijk worden uiteraard.

Zo is er nu ook interesse gekomen in de Finse internationale Jere Uronen. Dat nieuws is ondertussen al een week bekend.

Stade Brestois ziet wat in de linksachter, die onlangs nog actief was op het EK met zijn land en al sinds 2016 onder contract lag bij Genk.

Verhoogd bod

Daar gaat hij zijn laatste contractjaar in, onlangs zag hij zijn rugnummer alvast naar iemand anders gaan binnen de club.

Volgens Het Nieuwsblad is het bod op Uronen door Brest alvast een beetje verhoogd. Of het voldoende is? Dat is nog niet geweten, de onderhandelingen lopen alvast.