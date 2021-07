Jere Uronen op de rand van een Frans avontuur

Het lijkt er meer en meer op dat Jere Uronen nog voor de start van de competitie weg is bij Racing Genk.

De Franse krant Le Télégramme meldt immers dat Genk zondag een akkoord bereikt heeft met Stade Brest over een transfer van Jere Uronen. De Finse linksachter zou verkocht worden voor een transfersom rond de 1 miljoen euro, zonder bonussen. Uronen wordt maandag of dinsdag in Brest verwacht om zijn handtekening te zetten onder een overeenkomst voor drie jaar.



De 27-jarige Uronen was maar liefst 5,5 jaar actief in Genk. Op zijn palmares staan een titel in 2019 en de beker afgelopen seizoen.