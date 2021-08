Dimata klapt uit de biecht: "Sommige spelers hadden schrik van Kompany"

Landry Dimata is sinds dit seizoen een speler van Espanyol Barcelona. De aanvaller is tevreden dat hij is vertrokken bij RSC Anderlecht.

Vooral de samenwerking met Vincent Kompany is er eentje die Landry Dimata snel wil vergeten. “Ik voelde helemaal geen verwantschap met hem. Dat was trouwens het geval voor meerdere spelers.” “Er was totaal geen ruimte voor een eigen mening”, is de spits in Sport/Voetbalmagazine hard voor de coach van RSC Anderlecht. “Ook op het veld waren we niet vrij. Ik had soms het gevoel dat de spelers schrik hadden.”