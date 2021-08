Bedenktijd is voorbij én knoop is doorgehakt: 'Mourinho heeft zijn nieuwe aanvaller beet'

Tammy Abraham is op weg naar Italië. De speelkansen van de aanvaller worden gefnuikt door de komst van Romelu Lukaku. José Mourinho gooit de reddingsboei.

Volgens Sky Sports Italia gaat Tammy Abraham voor AS Roma voetballen. De Romeinen betalen veertig miljoen euro voor de 23-jarige aanvaller.

Abraham was afgelopen seizoen al geen basisspeler meer bij the Blues. De komst van Romelu Lukaku zou ervoor zorgen dat hij in de pikorde nog een rijtje naar onderen zou schuiven.

Knoop is doorgehakt

We lieten eerder al weten dat Abraham enkele dagen bedenktijd vroeg. Ondertussen is de knoop doorgehakt. De aanvaller zal eerstdaags worden voorgesteld in de Italiaanse hoofdstad.