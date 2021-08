De stunt van PSG is nog niet compleet: 'PSG wil Messi én Ronaldo in één team zien voetballen'

PSG zorgde voor een stunt van formaat door Lionel Messi naar Parijs te halen. Maar het is de bedoeling om de Argentijn in één team te krijgen met... Cristiano Ronaldo. Al moeten we daarvoor nog een seizoen wachten.

AS komt met het opvallende gerucht naar buiten. Meer zelfs: PSG heeft al contact opgenomen met Cristiano Ronaldo, maar de Portugees heeft nog een contract voor één seizoen bij Juventus. Met andere woorden: in juni is hij gratis op te pikken. Die timing zit alvast perfect. PSG beseft steeds meer dat Kylian Mbappé zijn contract niet gaat verlengen en na dit seizoen richting Real Madrid zal verkassen. Cristiano Ronaldo is dan meteen de pion die zijn vertrek moet opvangen.”