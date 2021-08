📷 Dan toch: Michael Verrips (ex-KVM) maakt eindelijk competitiedebuut voor Sheffield United

Het heeft twee volle seizoenen geduurd, maar Michael Verrips maakte woensdagavond eindelijk zijn competitiedebuut voor Sheffield United. Dankzij transferperikelen kwam de doelman voor het eerst sinds zijn vertrek bij KV Mechelen in de Engelse competitie in actie.

De 24-jarige Nederlander nam voor het eerst in de competitie plaats onder de lat. Sheffield United stond in de Championship namelijk voor een lastige verplaatsing naar mededegradant West Bromwich Albion. Eerste keus Aaron Ramsdale zou volgens Engelse media een akkoord met Arsenal bereikt hebben en was er dus niet bij.

De doelman was een cruciale pion bij KV Mechelen. In totaal kwam hij maar liefst 35 keer in actie bij KVM en won hij er de beker. Uiteindelijk verliet Verrips het AFAS Stadion in mineur. De voorbije jaren stond hij, weliswaar in de beker, slechts tweemaal in doel bij Sheffield. Vorig seizoen trok hij op huurbasis naar FC Emmen.