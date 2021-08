AC Milan gaat middenvelder voor de vierde opeenvolgende keer uitlenen

Het ziet er naar uit dat AC Milan ook dit seizoen Pobega zal uitlenen.

Tomasso Tobega speelt al sinds 2013 bij AC Milan. De 22-jarige centrale middenvelder speelde echter nog geen minuut voor het eerste elftal. Al drie seizoenen na elkaar werd Tobega uitgeleend aan respectievelijk Ternana, Pordenone en Spezia Calcio. Dit seizoen lijkt daar met Torino nog een vierde uitleenbeurt binnen Italië aan toegevoegd te worden.

Tobega is vandaag al gesignaleerd in Turijn om de laatste puntjes op de i te zetten. Hij zal dus hoogstwaarschijnlijk voor een jaar worden uitgeleend aan Torino. Nu Bakayoko terugkeert naar AC Milan was Tobega overbodig geworden bij de Rossoneri. Trainer Juric van Torino zou hem graag al oproepen voor de wedstrijd tegen Fiorentina van nu zaterdag.