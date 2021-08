Opvallende reactie van Guardiola: "Ronaldo beslist waar hij gaat spelen. Niet ik, niet City, hij beslist" - Ook United moeit er zich mee

Uiteraard werd Pep Guardiola op zijn persconferentie gevraagd naar de mogelijke komst van Cristiano Ronaldo naar Manchester City. De Spanjaard hield zich nog op de vlakte, maar aan de andere kant van Manchester was er wel nog eentje die hoop koesterde.

“Ik kan er niet veel over zeggen", noteerde HLN. “Hij is een Juve-speler en zal nu zelf beslissen waar hij zijn carrière voort wil zetten. Op dit moment is hij ver, ver van ons. Hij beslist waar hij zal spelen: niet Man City of ik.”

Ole Gunnar Solskjaer, die nog met hem speelde, hoopt wel dat Ronaldo zich nog zou bedenken en voor United zou kiezen. “Cristiano is een legende van deze club, de grootste speler aller tijden als je het mij vraagt", aldus de Noor. “Ik had het geluk met hem te spelen. Ach, laten we zien wat er gebeurt. We hebben altijd een goede band gehad en goed met elkaar gecommuniceerd. Ronaldo weet wat we van hem vinden. Als hij ooit weg zou gaan bij Juventus, weet hij dat wij er zijn. Iedereen die met hem heeft gespeeld, heeft een zwak voor hem.”