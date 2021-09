Ex-wereldkampioen geeft aan wat PSG speciaal maakt: "Alle andere Fransen haten de club"

Ondanks de karrenvracht aan spelers van wereldniveau is Paris Saint-Germain allerminst de populairste club in Frankrijk.

In El Pais geeft Youri Djorkaeff, die met Frankrijk in 1998 wereldkampioen werd in eigen land, meer duiding bij de situatie van PSG. "PSG is nog een jonge club, maar ze hebben een eigen DNA. Het is een goede plek om te voetballen. Want als je voor PSG speelt, dan weet je dat je tegen de rest van Frankrijk moet strijden. De mensen haten PSG", aldus Djorkaeff.

"In Spanje heb je de verdeeldheid tussen Real Madrid en Barcelona. In Frankrijk zijn er mensen die Olympique Marseille steunen. Maar Marseille wordt niet gehaat door andere supporters, het laat hen koud. Idem voor Olympique Lyon. En dat maakt PSG uniek: zij worden gehaat", besluit de voormalige Franse international.