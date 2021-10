Daniel Siebert fluit halve finale Rode Duivels in de Nations League

De man die de halve finale in de Nations League in goede banen moet leiden is bekend: Daniel Siebert zal de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk fluiten.

De Duitser Daniel Siebert is door de UEFA aangeduid om de wedstrijd België-Frankrijk te fluiten. De twee landen komen elkaar tegen in de halve finale van de Nations League. De wedstrijd vindt plaats op donderdagavond in Turijn. Het is de eerste keer dat de 37-jarige Duitser zal fluiten in een wedstrijd van de Belgen. Donderdag wordt dus de eerste keer, en dat meteen in de heruitgave van de halve finale van het WK.





