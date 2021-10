Het aftellen kan beginnen! Doku staat opnieuw op het veld

Er schijnt licht aan het einde van de revalidatietunnel voor Jérémy Doku. De flankaanvaller van Stade Rennes maakte zijn wederoptreden op het trainingsveld.

Jérémy Doku is al sinds eind augustus buiten strijd met een hardnekkige hamstringblessure. Dat is ook meteen de reden waarom Roberto Martinez hem niet kon oproepen voor de Final Four.

Maar Doku kan beginnen aftellen. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht staat terug op het trainingsveld. Zijn wederoptreden komt dus dichterbij.