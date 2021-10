De Bruyne zet iedereen met voeten op de grond: "Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet"

Kevin De Bruyne was de 'realist himself' na het verlies tegen Italië. Hij kon de twee nederlagen tegen toplanden in perspectief plaatsen: "Wij hebben niet zoveel topspelers als die grote landen."

De Bruyne kon ook het positieve zien. "We hebben in die twee matchen goed gespeeld tegen twee toplanden", zei De Bruyne bij VTM. "Vandaag hebben veel nieuwelingen gespeeld en ze hebben het meer dan degelijk gedaan. Dat is goed voor hen, zeker tegen zo'n ploeg."

En daar moeten we op bouwen, want die jeugd zal belangrijk worden. "We hebben een tijd lang een ploeg gehad waarvan bijna iedereen bij een topclub speelde. Dat hebben we nu niet meer. En vandaag ontbraken er met Eden en Romelu toch twee toppers."

"Het is voor de jongeren belangrijk om matchen op dit niveau te spelen. Dit is de top. Dit is nodig om te groeien als persoon en als ploeg. Wij zijn maar België, met alle respect. We komen met een nieuwe generatie. We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. Daar moeten we eerlijk in zijn."