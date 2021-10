Het nieuwe bestuur bij Newcastle wil ineens schoon schip maken

Newcastle United gaat Steve Bruce de laan uit sturen. De club gooit het roer om na de overname en wil een andere manager aanstellen. Het is het eerste grote besluit dat Newcastle neemt sinds de Saudis het voor het zeggen hebben.

Dat melden The Telegraph en The Daily Mail. Laatstgenoemde krant schrijft stellig dat Bruce ontslagen wordt door Newcastle, volgens The Telegraph is dat 'een kwestie van tijd'. Een verrassing is het aanstaande vertrek van Bruce niet. Engelse media maakten daar enkele dagen geleden al melding van. Hoewel directielid Amanda Staveley niet in wilde gaan op de positie van Bruce, weigerde ze hem ook te steunen.

Alles wijst erop dat Newcastle het vertrek van Bruce binnen zeer korte tijd naar buiten gaat brengen. Hij spreekt begin volgende week met de clubleiding van Newcastle en kan een flinke ontslagvergoeding tegemoet zien. Volgens beide kranten krijgt Bruce acht miljoen pond mee, omgerekend is dat zo'n 9,5 miljoen euro.