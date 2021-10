🎥 Xherdan Shaqiri in het oog van de storm na interland op Noord-Ierland

Xherdan Shaqiri, de aanvoerder van Zwitserland, zit in het oog van de storm nadat een supporter hem een jas op de schouders legde.

Zwitserland speelde op bezoek bij Noord-Ierland. Achteraf legde Xherdan Shaqiri een interview af. Een man reikte hem een jas van het Kosovaars bevrijdingsleger UCK aan.

De Servische voetbalbond is in alle staten over het voorval en verwijt Qhaqiri het promoten van een terroristische organisatie.

De Zwitserse bond liet op Twitter weten dat daar niks van aan is. "Xherdan Shaqiri reageerde voorbeeldig en bleef kalm. Het is onacceptabel dat mensen voetbalstadions, en in dit geval het interview met een speler na de wedstrijd, misbruiken voor politieke propaganda", staat op de Twitter van de Zwitserse bond te lezen.