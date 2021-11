Analist vindt dat Martinez moet terugkomen op uitspraak: "Als hij tactisch flexibel is, doet hij dat gewoon"

Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zijn out. Wie moet Roberto Martinez straks zetten tegen Estland en Wales? Voor analist Eddy Snelders is het duidelijk: hij zou het eens moeten proberen met Charles De Ketelaere.

Maar onlangs zei Martinez nog dat hij CDK niet ziet als diepe spits. “De Ketelaere is een andere spits dan Lukaku”, aldus Snelders in Het Nieuwsblad. “Hij zou bij de Duivels meer als een valse negen fungeren, meer in de ruimtes duiken. De Bruyne en Mertens speelden eerder bij hun club ook al als valse negen, maar toen gaf Martinez hen ook geen kans in de spits."

"Hij zou zijn systeem moeten aanpassen als hij CDK als diepste man zet. Ik zou dat durven, zelfs als Batshuayi wel fit is. Als Martinez tactisch flexibel genoeg is, doet hij dat ook gewoon. Alleen denk ik dat hij zal blijven vasthouden aan zijn eigen tactische visie.”

Maar kan Martinez nu wel Benteke passeren? Snelders denkt niet dat hij dat direct zal doen. “Tegen Estland zullen de Duivels veel in de zestien komen en dat is voor Benteke ideaal. Als ze zich in die wedstrijd kwalificeren, zet Martinez misschien wel De Ketelaere tegen Wales. Tegen Bale en co. zullen de Belgen wellicht minder dicht bij de goal spelen en dat ligt De Ketelaere dan weer beter.”