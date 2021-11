Veteraan Mertens viert zijn 100ste interland: "Mijn ambitie is nog enorm, aan stoppen denk ik nog niet"

Na een klein jaar blessurezorgen loopt Dries Mertens er weer bij in Tubeke. De 34-jarige aanvaller heeft nog altijd veel goesting en ziet de toekomst rooskleurig in. "Ik heb dit gemist. We kunnen er nog iets moois van maken", zei hij met nadruk.

Mertens miste de Final Four van de Nations League, maar is nu bij Napoli ook weer zijn plaats aan het heroveren. "Het deed pijn om er niet bij te zijn. Die 2-0 en dan nog verliezen... Dat doet pijn. Maar Frankrijk is een goeie ploeg hé. Spijtig dat we die matchen verloren, maar ik had het er moeilijk mee dat ik niet kon helpen", aldus Mertens.

Zaterdag word je gevierd voor je 100ste interland.

"Daar ben ik heel fier op. Ik ben nog altijd fier om te mogen komen. Jan (Vertonghen, nvdr.) heeft bij zijn honderdste iets moois gezegd: 'Er wordt veel met mij gelachen dat ik met een kapotte knie of enkel kom en toch nog speel'. Maar dat toont hoe graag we nog in deze groep zitten. Ook ik. Ik wil nog zo lang mogelijk doorgaan ja."

Welke van die interlands is meer blijven plakken dan de andere?

"België-Algerije, de eerste wedstrijd van het WK 2014. Invallen en direct scoren. Dat is een beetje het verhaal van mijn carrière. Het is misschien raar wat ik nu ga zeggen, maar daar ben ik trots op. Ik heb altijd geknokt voor mijn plaats en beslissend kunnen zijn."

Zaterdag kan de kwalificatie binnen zijn. Wordt dat nog gevierd of is het een gewoonte geworden?

"Je moet dingen blijven vieren, zelfs als je ze al dikwijls hebt meegemaakt. Ik hoop er samen met de supporters iets leuks van te maken. Het zou stom zijn om dit niet te vieren."

Is er in je tijd bij de nationale ploeg iets veranderd?

"Ja, zeker. In 2014 waren we blij om er bij te zijn, nu gaan we met een ander gedacht. We willen winnen. Of dit de laatste kans is? Nee, we gaan blijven doorgaan. Misschien is het voor mij de laatste, maar die jongeren die erbij komen zijn sterk hé. Kijk naar Vanzeir. Ik zie Union graag spelen en die jongen is goed bezig hé. Hij schiet ze makkelijk binnen."

Nog zaken?

"De Bond is sterker geworden. Alles is in orde, alles is proper. Dat neemt soms enkele jaren in beslag, maar dat is de basis om toernooien te winnen."

Je zei dat je nog niet van plan bent om te stoppen...

"Zolang ik er plezier in heb, ga ik door. Terugkeren naar België? Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet. Ik zit zo goed bij Napoli. Als zij op een dag zeggen dat het stopt, zullen we wel zien wat ik ga doen. Maar mijn ambitie is nog enorm, ook bij de Rode Duivels. Ik ga er alles aan doen om er bij te zijn."

De Gouden Generatie...

"Wat is de Gouden Generatie? Kompany, Dembélé, Nainggolan, Fellaini... Zoveel sterke spelers zijn al gestopt, maar er komen er sterke bij. Ik denk dat het een leuke combinatie kan worden tussen ervaring en jeugd..."