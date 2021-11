Kompany blikt terug op debuut als speler-trainer: "Bij City zou ik nooit gezegd hebben dat ik de beste was, bij Anderlecht deed ik dat wel"

Vincent Kompany was deze week te horen in de podcast van Rio Ferdinand, Vibewithfive. Daarin vertelde hij honderduit over zijn ervaringen in België. Ook over het moment dat hij terugkeerde als speler-trainer.

“Dat was gek. Het is de eenmalige ervaring waard. Maar ik had een uitstekende relatie met de groep. Bij City zal ik nooit gezegd hebben dat ik de beste was, maar bij Anderlecht was dat wel het geval", vertelde hij. "Ik kon dan ook een deel van de clubcultuur van City overbrengen naar Anderlecht."

Ik ga bewust tot het gaatje met hen

"Alles geven op training is belangrijk, ook al moest ik daarvoor soms in duel gaan met kereltjes van zestien jaar. We hadden een keertje een een-tegen-een oefening met kleine goaltjes om de strijdlust te verbeteren. Daar stond ik dan, te vechten met jongens als Jérémy Doku.”

Techniek wordt er van jongsafaan ingepompt bij de Anderlechtspelers, maar Kompany wou een extra dimensie. “De jongens die doorgroeien van de academie naar de eerste ploeg hebben vaak een uitstekende techniek. Maar het is die vechtlust die je nodig hebt om het te maken op het allerhoogste niveau. Als de bal in je buurt is en je wil hem, dan moet je scherp zijn. Ik ga bewust tot het gaatje met hen, zodat ze begrijpen wat het betekent om professioneel voetballer te worden.”