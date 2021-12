🎥 Alexis Saelemaekers leidt AC Milan naar de overwinning met een prachtig doelpunt

AC Milaan won met 2-0 van Salernitana dankzij een scorende en prima spelende Alexis Saelemaekers.

AC Milan ontving deze middag het bescheiden Salernitana. De Milanezen kwamen op voorsprong dankzij een doelpunt van Kessié na 5 minuten spelen. AC Milan was van plan om de voorsprong snel te vergroten want ze bleven druk zetten.

Dit resulteerde in een doelpunt van Rode Duivel, Alexis Saelemaekers. Onze landgenoot scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen voor AC Milan. Hij kreeg de bal langs de rechterkant en het leek even of hij naar een afspeelpunt zocht. Hij bracht de bal echter naar zijn linkervoet en schoot prachtig de 2-0 binnen. Dit was ineens ook de ruststand.

Het spelbeeld van de tweede helft was gelijkaardig aan dat van de eerste 45 minuten. AC Milan had controle over de bal en kreeg de beste kansen. Toch werd er niet meer gescoord.

Dankzij deze overwinning springt AC Milan terug naar de 1ste plaats in de Serie A maar het Napoli van Dries Mertens moet vanavond nog spelen in eigen huis tegen Atalanta. Salernitana blijft troosteloos laatste in de Serie A.