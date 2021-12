'Ajax haalt oude bekende tijdelijk terug naar Amsterdam ter vervanging van Haller'

Ajax moet het in januari stellen zonder centrumspits Sébastien Haller, die met Ivoorkust naar de Afrika Cup trekt. Met enkel nog Danilo achter de hand was de spoeling erg dun, waardoor de Amsterdammers de transfermarkt op zullen moeten.

In de zoektocht naar een nummer negen kwam Ajax terecht bij oude bekende Brian Brobbey. De 19-jarige Nederlander stapte afgelopen zomer transfervrij over van Ajax naar RB Leipzig. Bij de Duitsers komt Brobbey minder dan hem lief is aan spelen toe.

Voetbal International laat weten dat Brian Brobbey een mondeling akkoord heeft met Ajax voor een uitleenbeurt van de rest van het seizoen. Ajax zou geen aankoopoptie bedongen hebben bij RB Leipzig. De deal zou eerstdaags geofficialiseerd moeten worden.

Ajax staat na achttien speeldagen op plaats twee in de Eredivisie, met één punt achterstand op leider PSV. In de Champions League nemen de Amsterdammers het in de achtste finales op tegen het Benfica van Jan Vertonghen.