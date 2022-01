Genk krijgt goed nieuws over twee titularissen maar nieuwkomer Ouattara test ook meteen positief op corona

Corona blijft al onze clubs voorlopig teisteren, zeker ook KRC Genk. Nieuwkomer Ouattara beleeft daar niet bepaald het meest ideale begin van zijn passage: de Ivoriaan heeft positief getest. Voor Bryan Heynen en Maarten Vandevoordt is er dan wel weer goed nieuws.

Verschillende basisspelers van Genk hadden het coronavirus opgelopen, onder hen ook middenvelder Heynen en doelman Vandevoordt. Het Belang van Limburg weet echter dat die twee ondertussen opnieuw negatief getest hebben.

Dat maakt dat zij in principe inzetbaar zullen zijn wanneer Genk in zijn eerstvolgende competitiewedstrijd Beerschot partij geeft op 16 januari. Die wedstrijd zal wellicht wel te vroeg komen voor Aziz Ouattara, die voorlopig nog niet de kans krijgt om zijn nieuwe ploegmaats beter te leren kennen.

Genk stelde onlangs kort zijn komst voor. Ouattara moet voor fysieke kracht zorgen op het Genkse middenveld. Er zal wel nog even geduld gekoesterd moeten worden: door een positieve coronatest moet Ouattara meteen in quarantaine. Pas nadien kan er op training dus gewerkt worden aan zijn integratie in het team.