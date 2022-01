📷 'Excelsior Virton haalt oud-speler uit JPL binnen, vanavond al op het wedstrijdblad'

Virton speelt vanavond op bezoek bij Deinze. Nieuwkomer Hervé Kage staat al meteen op het wedstrijdblad.

Excelsior Virton laat op de sociale media van de club weten dat het zich versterkt heeft met Hervé Kage.

De voormalige speler van Sporting Charleroi en ook heel wat andere ploegen in ons land (Anderlecht, Union, Genk, Gent, Kortrijk) brengt de nodige ervaring in huis bij Virton.

Verrassing van formaat is dat hij vanavond in Deinze meteen ook op het wedstrijdblad staat en dus speelgerechtigd is.