Aanvoerder Kameroen hard voor zijn team na uitschakeling in Africa Cup: "Iedereen dacht hier aan zichzelf"

Vincent Aboubakar, die tot dusver al zes scoorde op de Africa Cup, was donderdagavond furieus na de uitschakeling van Kameroen.

Gastland Kameroen kon niet scoren tegen Egypte. Na 120 minuten stond de brilscore nog steeds op het scorebord. In de strafschoppenreeks toonde Egypte zich koelbloediger.

Vincent Aboubakar (30) liet zich volledig gaan meteen na afloop, voor de micro van Canal + Afrique. "We hebben een goeie ploeg en als we als team spelen, dan winnen we. Vanavond wilde iedereen tonen tot wat ze in staat waren. Dat betaal je cash in het voetbal."

"Iedereen speelde voor zichzelf vanavond en dat heeft het verkloot voor ons", aldus de aanvaller van Al-Nassr. En weg was hij. Bekijk hieronder het interview.