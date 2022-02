Xherdan Shaqiri zou Frankrijk verlaten voor een avontuur in de MLS

De voormalige ster van Bayern München en Liverpool is nu ook op weg naar de Amerikaanse MLS.

Tom Bogert, een journalist uit de VS weet dat Chicago Fire en Olympique Lyon ei zo na rond zijn omtrent de transfer van Xherdan Shaqiri. De Amerikanen zouden ongeveer 6,5 miljoen euro betalen. De aanvallende middenvelder komt al een tijdje nog amper aan de bak bij de Franse topclub, dat in de zomer nog 6 miljoen euro betaalde aan Liverpool.

De dertigjarige Shaqiri werd tien jaar geleden door Bayern München voor 12 miljoen euro weggehaald bij FC Basel. De echte doorbraak kwam er niet bij Bayern en hij trok eerst op huurbasis en nadien definitief voor 15 miljoen euro naar het Italiaanse Internazionale. Zij verkochten hem, na een seizoen waarin hij maar 15 keer speelde in de Serie A, meteen door aan Stoke City. Dat leverde 17 miljoen euro op. Bij Stoke City was hij een smaakmaker (15 goals en 15 assists in 92 matchen) en Liverpool pikte hem daar op voor 15 miljoen euro.