📷 Erling Haaland mist topper tussen Dortmund en Leverkusen

Dat zal voorlopig nog altijd ronder Erling Haaland zijn. De spits is nog altijd geblesseerd en neemt niet deel aan de trainingen.

Haaland kampt dit seizoen met verschillende spierblessures. Op sociale media laat de Noor nochtans weten dat hij snel terugkomt.

Op Twitter postte Haaland een foto met de tekst “Hoor je dat? Dat is het geluid dat ik snel terugkom.”

Can you hear it? 👂🏻 That's the sound of me coming back soon ⚫🟡 @BVB pic.twitter.com/DhMWgx2mPA