KBVB trok al 375 kandidaat-scheidsrechters aan

De rekruteringscampagne ikwordscheidsrechter.be van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft van september tot december 375 kandidaten opgeleverd.

De Belgische voetbalbond wou 700 nieuwe refs binnenhalen en zou ondertussen al 375 kandidaten gevonden hebben. Het gaat vooral om mannen van 15 tot 20 jaar. Een vijfde van de kandidaten fluit vandaag al hun eerste wedstrijden.

Nog tot eind februari kunnen kandidaten zich inschrijven voor een opleiding. Die duurt 20 uur, met zowel theorie als praktijk. Er moet een examen afgelegd worden en indien geslaagd fluit je enkele weken later onder begeleiding al een wedstrijd.

"We zijn met grote ambities aan een van de grootste rekruteringscampagnes uit de geschiedenis van het Belgische scheidsrechterskorps gestart. Maar de eerste resultaten tot december zijn veelbelovend", stelt Stephanie Forde, Operations Director van het Professional Refereeing Department van de KBVB. "En het ziet ernaar uit dat het succes van de eerste seizoenshelft zich heeft herhaald in januari. We zijn dus goed op weg om 700 nieuwe rekruten te vinden. We zijn trouwens bijzonder blij dat er veel jongeren zich kandidaat stellen. Met de talenten die daarbij zitten, kunnen we meerdere jaren werken en hen klaarstomen voor een carrière als topscheidsrechter."