Trainer Eric ten Hag laat van zich horen over zaak rond Marc Overmars

Ajax is door de zaak rond Marc Overmars in een fikse storm terechtgekomen. Trainer Erik ten Hag sprak woensdagavond voor het eerst over de zaak.

“De eerste gedachten gaan naar het leed van de vrouwen. Het raakt ons allemaal in het diepste van de ziel”, zei Erik ten Hag voor de bekermatch tegen Vitesse.

Ten Hag werkte vele jaren samen met Overmars. “Ik was totaal verbijsterd. Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, de vrouwen. Het leed dat hen is aangedaan, daar heb ik het moeilijk mee.”

De trainer van Ajax heeft het er zelf ook moeilijk mee. “Iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. Ik trek me dan wat terug en ben wat stiller dan normaal. Als trainer moet je natuurlijk energie uitstralen, maar de laatste dagen was dat moeilijk.”

Hij hoopt dat dit geen gevolgen heeft voor de sportieve gang van zaken. “Het raakt ons allemaal in het diepst van onze ziel. We hebben er op dit moment mee te dealen, we moeten het verwerken. Ik had zelf al contact met Overmars, dat was zwaar. We zijn aan iets heel moois bezig en dat wordt zo onderbroken.”