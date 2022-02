Onvrede slaat toe bij Waasland-Beveren: "De spelers en de fans hebben elkaar nodig"

Als RWDM morgen wint van Deinze hebben ze al vijf punten voorsprong op Waasland-Beveren voor de felbegeerde tweede plaats in 1B. Waasland-Beveren ging vrijdagavond al ten onder tegen Lierse Kempenzonen en de onvrede bij de fans was het gespreksonderwerp achteraf.

Er werd geroepen om het ontslag van coach Marc Schneider en ook de spelers moesten het ontgelden. Ter herinnering: volgende week staat het belangrijke duel tegen RWDM op het programma. “Het is natuurlijk niet ideaal als je bij de eerste slechte pas al het gefluit over je heen krijgt", aldus Leonardo Bertone in HLN.

“Ik begrijp dat de fans ontevreden zijn aan het einde, wanneer die 0-1 op het bord staat. Maar tijdens de wedstrijd hebben we als spelers vooral positiviteit nodig. De spelers en de fans hebben elkaar nodig.”

Bertone miste zelf een dot van een kans, alleen voor doel. “Ik raakte die bal helemaal verkeerd waardoor die te makkelijk was voor de doelman. Ik had altijd moeten scoren."