Zes (!) rode kaarten - waarvan vijf na de match - in Portugese topper

In de Portugese topper tussen FC Porto en Sporting Lissabon gingen de poppen aan het dansen na het laatste fluitsignaal. De scheidsrechters deelden in totaal nog vijf rode kaarten uit, terwijl er tijdens de reguliere speeltijd ook al één gevallen was.

Het duel ontaardde nadat Joao Palhinha een bal voor het gezicht van Pepe wegschoot. De ex-Real Madrid-verdediger deed alsof hij geraakt was. Uiteindelijk kregen Pepe en Marchesín van FC Porto en Palhinha en Tabata van Sporting allemaal een rode kaart. Ook Sporting-directeur Hugo Viana zag rood. Het waren trainers Sérgio Amorim en Rúben Amorim die hun spelers konden kalmeren. De stafleden gaven elkaar als voorbeeld een knuffel. In minuut 49 had Sporting-verdediger Coates ook al een rode kaart gezien na het neerhalen van een doorgebroken speler. Het duel eindigde op 2-2 trouwens.